PRF flagra condutor não habilitado na Dutra, em Itatiaia

Matéria publicada em 21 de outubro de 2020, 07:29 horas

Segundo os agentes, veículo é de propriedade de um homem, de 28 anos, que também não possui habilitação

Itatiaia – Um homem, de 30 anos, foi flagrado por agentes da Polícia Rodoviária Federal na noite dessa terça-feira (20), após ser pego conduzindo um veículo VW Jetta, com placas de Cataguases (MG), no km 318 da Dutra, no pedágio de Itatiaia, sem autorização para dirigir. De acordo com a PRF, o proprietário do veículo, de 28 anos, – passageiro e amigo do condutor – também foi flagrado sem habilitação.

Os agentes afirmam que o flagrante aconteceu por volta das 22h10, pela Equipe da 7ª DEL PR, durante fiscalização de rotina, e que ao solicitarem os documentos, o condutor informou que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), alegando que o proprietário do veículo, que estava no banco ao lado, estava com sono e, por isso, havia lhe passado a direção do veículo. ”Também foi constatado que o proprietário do veículo também não era habilitado. Os dois alegaram serem proprietários de adegas em São Paulo e estavam indo para o Rio de Janeiro a passeio”, disse um agente.

Segundo a PRF, devido ao proprietário do veículo ter entregue a direção para pessoa não habilitada, o mesmo foi enquadrado no crime de trânsito previsto no Artigo 310 do CTB, sendo lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência da PRF (TCO) em seu desfavor, tendo o homem assinado um Termo de Compromisso se comprometendo a comparecer ao Jecrim (Juizado Especial Criminal), quando for intimado, sendo liberado para responder o processo em liberdade. O veículo foi recolhido ao pátio. Além do TCO, segundo a PRF, foram aplicadas as devidas multas pelas infrações cometidas, no valor total de R$ 1.760,82.