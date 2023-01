PRF flagra condutor sem CNH - Diário do Vale

Matéria publicada em 15 de janeiro de 2023, 15:07 horas

Itatiaia – Agentes da Polícia Rodoviária Federal flagraram um condutor, de 35 anos, dirigindo sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ação aconteceu na noite de sábado (14) no Km 317 da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. Segundo a PRF, a responsável pelo veículo, uma mulher de 40 anos, estava no banco do passageiro e confirmou ter entregado a direção do veículo.

Uma equipe da PRF estava realizando fiscalizações no local quando abordaram o veículo, um Nissan Kicks, e constataram que o condutor não possuía CNH. Ainda segundo os agentes, ambos afirmaram que a mulher havia ingerido bebida alcoólica e não estava se sentindo bem, não estando em condições de dirigir.

Ela assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), comprometendo-se a comparecer em Juízo quando intimada. O veículo foi liberado para ser conduzido por outro condutor regularmente habilitado e em condições de dirigir.