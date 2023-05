PRF flagra condutores em alta velocidade, na Dutra

Matéria publicada em 14 de maio de 2023, 12:54 horas

Sul Fluminense – A Polícia Rodoviária Federal flagrou, na manhã deste domingo (14), condutores que trafegavam na Rodovia Presidente Dutra, em altíssimas velocidades, desrespeitando as normas de segurança viária e infringindo o Código de Trânsito Brasileiro.

Dentre as velocidades, destacam-se as de 151, 159, 160 e 167 Km/h registradas por veículos de passeio.

O veículo que trafega acima da velocidade permitida para a via a mais de 50% incorre em uma infração de natureza gravíssima, com o registro de 7 pontos negativos na Carteira Nacional de Habilitação e uma multa que tem o seu valor multiplicado vezes 3, além da suspensão do direito de dirigir.