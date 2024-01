PRF flagra dois veículos acima do limite de peso permitido na Dutra

Policiais Rodoviários Federais flagraram dois veículos de carga, transportando chapas serradas de granito, com limites de peso acima do permitido pela legislação vigente. O flagrante aconteceu nesta quarta-feira (24), durante procedimento de fiscalização no Km 307 da Rodovia Presidente Dutra.

Segundo a PRF, os veículos vinham do Espírito Santo com destino a São Paulo. Os agentes constataram 17 toneladas de peso excedente, acima do limite permitido, de acordo com a característica de cada um dos veículos fiscalizados.

Das mais de 16 toneladas de excesso de peso apuradas, aproximadamente 11 toneladas foram verificadas em um único veículo. O excesso de peso provoca danos ao pavimento das rodovias, que podem ocasionar acidentes de trânsito graves.

Além das sanções de ordem administrativa, o caso será encaminhado às autoridades judiciárias para apuração e realização dos procedimentos cabíveis.