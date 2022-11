PRF flagra homem com carro roubado na Via Dutra - Diário do Vale

PRF flagra homem com carro roubado na Via Dutra

Matéria publicada em 21 de novembro de 2022, 09:00 horas

Barra Mansa – Policiais rodoviários federais interceptaram no final da noite de domingo (20), um veículo Hyndai Creta, com placas do Rio de Janeiro, que era conduzido por um homem de 41 anos. Ele foi abordado na Via Dutra, Km 293, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Durante os procedimentos de fiscalização, foram identificadas diversas adulterações nos sinais identificadores do veículo, constatando que era um clone. Pela análise de elementos residuais de identificação veicular, foi possível encontrar o carro original licenciado em São João do Meriti, na Baixada Fluminense, e com registro de roubo no dia 3 deste mês, que ocorreu mesmo município.

Diante das informações, o condutor foi enquadrado nos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Barra Mansa.

O veículo recuperado, ano 2018, estava avaliado, conforme a tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) em R$ 94,6 mil.