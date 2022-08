PRF flagra jovem com haxixe em ônibus na Via Dutra

Matéria publicada em 18 de agosto de 2022, 08:24 horas

Piraí – No final da noite de quarta-feira (17), policiais rodoviários federais detiveram um jovem, de 19 anos, que foi flagrado com certa quantidade de haxixe. O rapaz viajava em um ônibus interestadual que foi interceptado pelos agentes na Via Dutra, Km 227, em Piraí.

O suspeito informou que pagou R$ 600 pela droga, e que o entorpecente era para consumo próprio. O jovem assinou um termo circunstanciado, comprometendo comparecer à Justiça quando foi solicitado.