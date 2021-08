PRF flagra jovem com mandado de prisão em Barra do Piraí

Matéria publicada em 1 de agosto de 2021, 08:56 horas

Barra do Pirai – Um jovem de 22 anos, considerado foragido da Justiça, foi preso por agentes da Polícia Rodoviária Federal no sábado, dia 31, em Barra do Piraí. De acordo com a PRF, o flagrante aconteceu durante operação para combate à criminalidade no km 275 da BR-393, em Dorândia, quando por volta das 10h, abordou um veículo Fiat/Siena com placas de Paty do Alferes/RJ. O caso foi registrado na 88ª DP.

Segundo os agentes, durante fiscalização, foi solicitada a documentação de praxe, onde foi descoberto que contra um dos passageiros, havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas; ele foi, posteriormente, encaminhado para delegacia da cidade.

Os agentes informaram que o condutor, além de outros passageiros do veículo – entre familiares e amigo do homem que foi preso -, acompanharam o caso. ”Todos acompanharam os procedimentos e após o término do registro da ocorrência, se ausentaram”, disse um agente.