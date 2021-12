PRF flagra jovem com veículo clone na Dutra em Itatiaia

Matéria publicada em 7 de dezembro de 2021, 10:33 horas

Abordagem aconteceu na noite de ontem, 06, no km 320; a ocorrência foi apresentada na 99ª DP de Itatiaia

Itatiaia – Policiais rodoviários federais informaram, na manhã desta terça-feira, dia 07, que flagraram um jovem, de 25 anos, com veículo clone no km 320 da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia, na noite de ontem (06).

Segundo um agente, uma Equipe da 7ª DEL PRF abordou o rapaz, que conduzia um Chevrolet/Ônix, com placas do Rio de Janeiro, durante fiscalização de combate ao crime, às 23h45.

Ainda segundo a PRF, durante a abordagem, foi verificado que o condutor não era o proprietário do veículo e que o mesmo havia alegado que havia comprado o veículo há poucos instantes em Resende.

”Após consulta da pela placa, foi verificado que havia R.O. de clonagem na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro para aquela placa, registrado pelo proprietário do veículo. E e que ao realizar inspeção veicular minuciosa, foram observados vários indícios de adulteração nos itens de identificação. O CRLV encontrado no interior do veículo apresentava indícios de falsificação, sendo constatado que o veículo abordado pela PRF se tratava de um clone”, explicou um agente, que destacou que não foi possível se chegar ao veículo original, mas, por conta das adulterações observadas, o jovem foi detido por adulteração de sinal identificador de veículo.

A ocorrência foi apresentada na 99ª DP de Itatiaia.