PRF flagra jovens com maconha na Dutra em Itatiaia

Matéria publicada em 18 de novembro de 2021, 08:24 horas

Abordagem aconteceu no km 318

Itatiaia – Dois jovens, de 24 e 23 anos, foram flagrados na tarde desta quarta-feira (17), com 02 buchas de maconha, papel para corte de cigarros artesanais e recipiente emborrachado para armazenamento de maconha, com resíduos da droga, durante abordagem no km 318 da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. A dupla, acompanhada de outro jovem, de 22, estava dentro de um Chevrolet/Onix.

Segundo a PRF, os ocupantes do veículo, parados durante fiscalização de combate ao narcotráfico relativa à Operação Égide, informaram que eram de São Paulo e estavam indo ao Maracanã, no Rio de Janeiro, assistir ao jogo Corinthians x Flamengo.

A PRF destacou que fez revista no interior do veículo e encontrou parte do material no compartimento do painel do veículo. Já na mochila do condutor, de 24 anos, foram encontrados acessórios para consumo e transporte da droga, como dichavador e um recipiente de borracha para guardar a droga; ambos com resíduos de maconha. Os agentes também informaram que na mochila do passageiro de 23 anos foram encontrados mais acessórios, como outro recipiente emborrachado para guardar a droga – com resíduos de maconha -, 02 piteiras de vidro para consumo do entorpecente e um cigarro de maconha, parcialmente consumido.

De acordo com os policiais, com o passageiro de 22 anos, nenhum ilícito foi encontrado. Após o flagrante, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência da PRF (TCO), onde a dupla foi enquadrada por porte de droga ilícita para consumo próprio. A droga e os acessórios foram apreendidos para serem destruídos.