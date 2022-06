PRF flagra motorista com CNH suspensa na Via Dutra em Itatiaia

Matéria publicada em 20 de junho de 2022, 10:32 horas

Itatiaia – Um motorista, de 32 anos, assinou um termo circunstanciado se comprometendo comparecer à Justiça quando for solicitado, por ter praticado crime de trânsito. Ele foi abordado domingo (19) por policiais rodoviários federais, quando dirigia uma caminhonete na Via Dutra, Km 311, em Itatiaia, estando com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), suspensa desde 11 de dezembro de 2021 a 11 de julho deste ano.

O motorista vai responder o processo criminal em liberdade. Além disso, os agentes aplicaram uma multa no valor de R$ 880,41, por conduzir veículo com a CNH suspensa. O veículo ficou retido.