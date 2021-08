PRF flagra motorista conduzindo veículo sem habilitação na Via Dutra

Matéria publicada em 8 de agosto de 2021, 07:34 horas

Itatiaia – Policiais rodoviários federais detiveram, no início da madrugada deste sábado, dia 7, um homem, de 27 anos, que conduzia um Jepp Renegade, com placas de Barueri (SP), sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O veículo foi interceptado pelos agentes na Via Dutra, Km 318, em Itatiaia.

O proprietário do veículo, um homem de 33 anos, que estava no banco do passageiro, confessou que entregou a direção do Jepp para o motorista de 27. Por isso, ele foi detido com base no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro, por permitir, confiar ou entregar à direção de veículo automotor a pessoa não habilitada.

A PRF aplicou multa pela infração praticada, no valor de R$ 1,7 mil. O dono do veículo foi liberado, assim como o veículo, após ele assinar um termo circunstanciado, comprometendo-se comparecer ao Juizado Especial Criminal de Itatiaia, quando for solicitado.