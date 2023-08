PRF flagra mulher com quase dez quilos de crack em ônibus na Dutra

Estado do Rio – Uma passageira de um ônibus foi presa pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por tráfico de entorpecentes. A mulher transportava diversos tabletes de crack dentro de uma mala. O flagrante aconteceu na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na Baixada Fluminense, na tarde de quarta-feira (16). Equipes do Núcleo de Operações com Cães (NK9-RJ) da PRF abordaram um ônibus na altura do pedágio de Seropédica. O veículo fazia o itinerário São Paulo x Niterói. Após retirarem as malas do bagageiro para uma verificação, a K9 May indicou a presença de algo ilícito na bagagem da passageira. Havia 9,6 quilos de crack dentro da mala da mulher.

A passageira, de 20 anos, confessou que levava o entorpecente e disse que receberia um pagamento pelo serviço. Entretanto, não deu mais informações sobre o local da entrega. Ela nunca havia sido presa anteriormente.

A ocorrência foi encaminhada para a 48ª DP (Seropédica).

Operação Palladium

A PRF iniciou a Operação Palladium em junho de 2023, com objetivo de coibir os roubos de cargas e crimes conexos nas rodovias federais da Baixada Fluminense. O reforço no policiamento acontece nos dias e horários com maior incidência criminal, nas rodovias Presidente Dutra (BR-116), Washington Luiz (BR-040), Rio-Magé (BR-116) e Arco Metropolitano (BR-493).