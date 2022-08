PRF flagra transporte irregular de bobina metálica na BR-354

Matéria publicada em 5 de agosto de 2022, 10:35 horas

Resende – Policiais rodoviários federais interceptaram na quinta-feira (4), uma carreta que transportava uma bobina metálica, pesando 28,5 toneladas, que era transportada com amarração insuficiente, estando fixada apenas com duas cintas no topo. O flagrante foi na BR-354 (Rodovia Rio-Caxambu), no distrito de Engenheiro Passos, em Resende.

O fato flagrado pelos agentes da PRF, contraria a Resolução do Contran número 942/2022. O documento exige, no caso de bobina metálica com peso superior a 20 toneladas, o emprego de sete cintas de armação quando transportada na posição horizontal, sendo três pelo topo e quatro por dentro da bobina de forma direta.

Segundo a PRF, o transporte deste tipo de produto em desconformidade com as normas põe em risco a segurança do trânsito. Em uma manobra brusca ou acidente, a bobina pode se saltar e destruir a cabine do veículo que a transportava, atingindo inclusive o motorista. Ela pode também cair sobre outro veículo menor, provocando mortes entre seus ocupantes.

O motorista foi multado e a carreta retida até que a situação fosse regularizada.