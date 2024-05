PRF flagra transporte irregular de cigarros na Dutra

Itatiaia – Agentes da equipe Alfa da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal abordaram na tarde de segunda-feira (13) um caminhão que transportava cigarros na altura do km 325, no sentido São Paulo da Via Dutra em Itatiaia e identificaram que o veículo transportava uma carga com quantidade muito acima da descrita na nota fiscal.

Segundo apurado pela reportagem, o condutor apresentou uma nota fiscal que informava que a carga que ele transportava continha 100 caixas com 500 maços de cigarro cada, num total de 1.000.000 (um milhão) de cigarros.

Durante a fiscalização, os policiais identificaram que a quantidade de produtos transportados era superior a informada na nota fiscal.

Os agentes encaminharam o caminhão para o Posto Fiscal da Receita Estadual de Nhangapi, onde foi constatado que tanto a quantidade, quanto o valor informado na nota fiscal era bem maior do que a carga descrita na nota, 850 caixas, contendo 500 maços de cigarros, 425.000 (quatrocentos e vinte cinco mil maços), resultando num total de 8.500.000 (oito milhões e quinhentos mil cigarros).

A ocorrência foi apresentada ao Auditor Fiscal da Receita Estadual, a carga foi apreendida e tomadas às providências de ordem tributária e fiscal.