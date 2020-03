PRF flagra transporte irregular de cloro sólido durante socorro a acidente

Matéria publicada em 4 de março de 2020, 10:20 horas



Paraíba do Sul – A Polícia Rodoviária Federal atendeu um acidente com um caminhão da marca Volvo, com placas do Rio de Janeiro, que saiu da pista e tombou no km 189, em Paraíba Do Sul, nesta terça-feira, dia 3.

O condutor não se feriu, mas a PRF acabou descobrindo que o veículo fazia transporte irregular de cloro sólido. Mesmo sem ser constatado o derramamento do produto, durante o destombamento haverá necessidade de acompanhamento por outros órgãos ambientais para providências necessárias, caso ocorra alguma emergência.

Como o veículo apresentava diversas infrações referentes ao regulamento de transporte de produtos perigosos, foram emitidas multas e lavrado um “TCO” com enquadramento no artigo 56 da Lei dos Crimes Ambientais, no qual o condutor se comprometeu a comparecer em juízo para esclarecimentos e procedimentos legais.