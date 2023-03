PRF flagra transporte irregular de piscina na Dutra - Diário do Vale

Matéria publicada em 7 de março de 2023, 19:48 horas

Agentes da Polícia Rodoviária Federal flagraram uma caminhonete GM/Corsa, transportando uma piscina de fibra de forma irregular no Km 293 da Rodovia Presidente Dutra, no fim da tarde desta terça-feira (7). O veículo foi retido no pátio da PRF após os policias perceberam que o veículo estava irregular.

Segundo os policiais, o condutor alegou que trabalha com instalação de piscinas e estaria trazendo a piscina de Rio Bonito para Foz do Iguaçu. A piscina tem 3,81 metros de largura, enquanto que a dimensão máxima permitida pela largura de veículos e suas carga é de 2,60 metros.