PRF flagra três condutores sem CNH na Dutra, em Resende

Matéria publicada em 7 de setembro de 2020, 11:40 horas

Dois motoristas e um motociclista foram abordados durante fiscalização relacionada à ‘Operação Independência’ neste domingo, dia 06

Resende – Agentes da Polícia Rodoviária Federal divulgaram na manhã desta segunda-feira, dia 07, que dois motoristas e um motociclista foram flagrados sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), neste domingo (06), na Dutra, em Resende.

Segundo a PRF, o primeiro caso foi registrado na altura do km 300 da rodovia, após a Equipe da 7ª DEL PRF abordar um veículo GM/Kadett, às 17h50, durante ronda de Policiamento Ostensivo Dinâmico. A PRF afirma que durante fiscalização dos documentos, foi verificado que não havia irregularidades em relação ao documento do veículo, porém, o condutor e proprietário do automóvel não possuía CNH. Após o flagrante, o motorista foi multado e o veículo retido até apresentação de um condutor habilitado.

Outros dois casos foram registrados no final da noite deste domingo. Segundo a PRF durante ronda, os agentes observaram um veículo VW/Gol parado na altura do km 304, na saída de Resende. Durante abordagem, o condutor informou aos policiais que havia estacionado o veículo no local por falta de combustível e que havia pedido ajuda de seu cunhado, responsável por buscar gasolina. A PRF afirma que durante verificação da documentação, foi constatado que o condutor do Gol não possuía CNH. O flagrante aconteceu às 23h55.

Ainda segundo a PRF, durante a fiscalização, o cunhado do condutor do Gol chegou pilotando uma motocicleta Honda/CG 160, com um galão contendo o combustível, mas, ao verificarem sua documentação, também constataram que o motociclista não possuía Carteira Nacional de Habilitação. Após a constatação, a dupla foi multada e os dois veículos retidos até que condutores devidamente habilitados fossem apresentados.

De acordo com os agentes, nos 3 casos, cada condutor foi multado em R$880,41 por dirigir sem possuir Carteira Nacional de Habilitação. No caso do VW/GOL, ainda foram aplicadas outras multas por terem sido identificadas outras infrações.