PRF flagra veículo a 211km/h na Dutra

Sul Fluminense – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) autuou mais de 300 veículos por excesso de velocidade neste domingo (5), entre 10h e 17h, na BR 116, no trecho Piraí – Barra Mansa.

A ação de fiscalização de velocidade foi intensificada durante o feriado prolongado (Finados), entre os dias 1º e 5 de novembro, com o intuito de coibir a prática e assim evitar acidentes na rodovia, sobretudo nos locais e horários que possuem registro de acidentes causados pelo excesso de velocidade.

Nos locais fiscalizados, a velocidade máxima permitida era de 110 km/h para veículos leves (automóveis e motocicletas) e 90 km/h para veículos pesados ( ônibus e caminhões), mas um motorista que conduzia um automóvel BMW foi flagrado dirigindo a 211 km/h – 92% acima da velocidade máxima permitida.

O excesso de velocidade é uma das principais causas de acidentes nas rodovias federais, mas muito insistem na conduta como desculpa para chegar no horário em seus destinos. As operações visam também a conscientizar os condutores, já que a rodovia naquele trecho está bem sinalizada e com o pavimento em boas condições, mas exige uma velocidade limite por conta do traçado, cruzamentos e da presença constante de pedestre e ciclistas.

O excesso de velocidade, além de multa e perda de pontos na CNH, coloca em risco a segurança do condutor e de quem trafega na rodovia. Quando esse excesso ultrapassa 50% da velocidade limite da via, o infrator tem suspensão direta de sua habilitação.

Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, as penalidades são:

Até 20% acima do limite permitido: R$ 130,16 e 4 pontos na CNH

De 20% até 50% acima do limite permitido: R$ 195,23 e 5 pontos na CNH

Acima de 50% do limite permitido: R$ 880,41 e 7 pontos na CNH, o condutor tem a CNH suspensa e fica impedido de dirigir.