PRF frustra saque de carga na Serra das Araras

Matéria publicada em 11 de outubro de 2021, 12:23 horas

Carreta que transportava carga de margarina enguiçou na altura do km 219, sentido Rio de Janeiro, em Paracambi

Piraí – Agentes da Polícia Rodoviária Federal informaram, no início da tarde desta segunda-feira (11), que a equipe da 7ª DEL PRF conseguiu, na noite de domingo (10), durante Operação Nossa Senhora Aparecida 2021, frustrar saque de carga na altura do km 219 da Rodovia Presidente Dutra, no final da descida da Serra das Araras, sentido Rio de Janeiro, em Paracambi.

A equipe fazia ronda de Policiamento Ostensivo Dinâmico no trecho, quando, às 21h20, na localidade conhecida como Ponte Coberta, observou – à distância – uma carreta baú com as portas do compartimento de carga abertas e algumas pessoas em atitude suspeita na parte traseira do veículo. Com a aproximação dos agentes, os suspeitos que estavam, segundo a PRF, ”em atos preparatórios para saquear a carga”, fugiram rapidamente por área de mata.

No local os policiais encontraram o motorista da carreta que informou que transportava carga de 2026 caixas de margarina; cerca de 16 toneladas de peso total. O homem relatou que havia enguiçado e que os suspeitos o abordaram de forma ameaçadora, abrindo o baú e dizendo que estavam aguardando outro veículo para fazer o saque da mercadoria transportada. A equipe permaneceu no local – prestando segurança – até a chegada do guincho pesado da concessionária CCR Nova Dutra para retirar a carreta do local e levar o veículo para um local seguro.