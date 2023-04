PRF inicia hoje a Operação Semana Santa - Diário do Vale

Matéria publicada em 6 de abril de 2023, 12:19 horas

Reforço na fiscalização nas estradas federais vai até domingo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou, nesta quinta-feira (6), a Operação Semana Santa, voltada para garantir a segurança nas rodovias federais durante o feriado da Páscoa. A operação vai até domingo (9) com a intensificação das fiscalizações nas rodovias para coibir infrações, crimes, além de ações educativas.

Durante esse período o efetivo policial será reforçado para garantir a segurança viária nos 26 estados e no Distrito Federal. O foco da fiscalização recairá sobre o excesso de velocidade, responsável por 21.980 infrações no feriado de 2022.

De acordo com a PRF, os policiais atuarão com radares móveis e também farão campanhas educativas para conscientizar os motoristas e diminuir mortos e feridos nas estradas em relação ao ano passado. A falta do cinto de segurança e a mistura álcool e direção também são alvos da operação.

As ações de fiscalização desenvolvidas pela PRF na Operação Semana Santa estão direcionadas ao combate ao excesso de velocidade. Motoristas insistem em desrespeitar os limites de velocidade e oferecem riscos a eles e aos outros usuários das rodovias. Por isso, o trabalho feito com radares móveis e ações educativas evitam acidentes e preservam vidas”, disse o diretor de Operações da Polícia Rodoviária Federal, Marcus Vinícius Silva.

Restrição de tráfego para veículos de carga

Com o início da Operação, em determinados horários está proibido o tráfego de veículos e combinações de veículos de carga que necessitem de Autorização Especial de Trânsito ou Autorização Específica, e que excedam as seguintes dimensões:

– Largura superior a 2,60 m;

– Altura acima de 4,40 m;

– Comprimento maior de 19,80 m;

– Peso bruto total combinado acima de 57 toneladas.

A proibição é válida para os trechos de pista simples de 23 estados e do Distrito Federal. Desrespeitar essa determinação é infração de trânsito de natureza média, sujeita a multa. O motorista flagrado desrespeitando a restrição é obrigado a esperar o retorno do tráfego normal. A recomendação da PRF é que, antes de viajar, o motorista confira na tabela as restrições.

Dicas para viajar em segurança

– Planejar a viagem com antecedência;

– Respeitar os limites de velocidade;

– Manter os faróis acesos;

– Usar e exigir que todos os passageiros usem o cinto de segurança;

– Não usar o aparelho celular ao volante;

– Ultrapassar somente em local permitido;

– Não misturar álcool e direção.

Combate ao crime

As ações de fiscalização e educação para o trânsito desenvolvidas pela PRF na Operação Semana Santa 2023 não interferem no combate à criminalidade. Os policiais estão atentos na prevenção e repressão a atos ilícitos nas rodovias federais – enfrentamento ao tráfico de drogas e armas, à circulação de veículos roubados/furtados, crimes ambientais e outras práticas criminosas.

Fonte: Agência Brasil