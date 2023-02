PRF inicia Operação Carnaval 2023 no Rio de Janeiro - Diário do Vale

Matéria publicada em 15 de fevereiro de 2023, 14:28 horas

Rio – Com o objetivo de garantir mais segurança e fluidez no trânsito, a A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realiza entre a próxima sexta-feira (17) e quarta-feira (22), em todo o estado do Rio de Janeiro, a “Operação Carnaval 2023”, que tem por objetivo garantir mais segurança e fluidez no trânsito. Segundo os agentes da corporação, a expectativa é que o estado receba um número recorde de pessoas trafegando nas rodovias, o que exige cuidados redobrados.

A PRF também divulgou que intensificará as ações de combate ao crime, realizando abordagens focadas nas informações do serviço de inteligência e a utilização de ferramentas de comunicação para prender criminosos, recuperar veículos roubados e retirar armas ilegais, drogas e produtos contrabandeados de circulação.

A fiscalização será concentrada nas rodovias federais com maior fluxo de veículos, principalmente naquelas que cruzam as regiões dos Lagos e da Costa Verde (Mangaratiba, Angra dos Reis e Paraty). Será dada também atenção especial às ações de combate à embriaguez ao volante, fiscalização de ultrapassagens em trechos de pista simples e o controle do excesso de velocidade.

O uso do cinto de segurança, do capacete, dos dispositivos de retenção para crianças e do uso de telefone celular, além de fiscalizações específicas de motocicletas e condições de conservação dos veículos, também estão entre os focos das equipes da PRF.

O balanço final da “Operação Carnaval 2023” será́ divulgado na tarde do próximo dia 23 no Portal PRF.