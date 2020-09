PRF inicia Operação Independência às 00h desta sexta-feira

Matéria publicada em 3 de setembro de 2020, 13:13 horas

Sul Fluminense – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia a partir da meia noite desta sexta-feira (4) a ”Operação Independência 2020” na Rodovia Presidente Dutra e em todas as estradas federais. As ações se prolongarão até segunda-feira (7) por conta do feriado prolongado de 7 de setembro.

De acordo com os agentes, serão utilizadas equipes de reforço para aumentar a fiscalização e a percepção de segurança nas rodovias federais de todo o país. As fiscalizações serão realizadas tanto no modo estático – as conhecidas blitzes -, quanto no modo dinâmico, com rondas realizando Policiamento Ostensivo Dinâmico; de forma a coibir infrações que possam ocasionar acidentes e combater a criminalidade.

Ainda de acordo com os agentes, para otimizar a utilização das equipes PRF, os pontos, horários e tipo de fiscalizações serão planejados pelos gestores da PRF, com base em dados estatísticos, histórico de ocorrências, etc., sendo designados em documento próprio para cumprimento.

Dados de 2019

Segundo a PRF, no mesmo período, entre 06/09/2019 (sexta) a 08/09/2019 (domingo), foram registrados 05 acidentes; 04 feridos; 01 morto; 154 multas; 13 veículos recolhidos; 21 CRLVs recolhidos; 04 CNHs recolhidas; 13 ocorrências criminais; 07 pessoas detidas; 14 g de maconha apreendidas; 01 animal silvestre apreendido e 01 veículo adulterado apreendido. Na ocasião, não houve feriado prolongado.

Dados de 2018

No mesmo período, em 2018, 04 acidentes; 02 feridos; 00 morto; 52 multas; 03 veículos recolhidos; 03 CRLVs recolhidos; 01 CNH recolhida; 02 ocorrências criminais e 01 pessoa detida; foram registrados. Os dados são resultados da operação que aconteceu entre os dias 06/09/2018 (quinta) a 09/09/2018 (domingo). Na ocasião, houve feriado prolongado.