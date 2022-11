PRF participa de ação educativa em Resende - Diário do Vale

Matéria publicada em 22 de novembro de 2022, 12:19 horas

Resende – Agentes do Grupo de Fiscalização de Trânsito e Transporte, da 7ª Delegacia da PRF de Resende, em apoio ao SEST/SENAT, participaram nesta terça-feira (22) de uma atividade educativa no pátio da empresa AMBEV, em Resende. A ação teve como objetivo a conscientização dos condutores de veículos, em especial caminhoneiros, e demais usuários das rodovias.

Os policiais rodoviários alertaram sobre o perigo de dirigir embriagado, o excesso de velocidade, do uso de celular durante a condução do veículo, do não uso do cinto de segurança e do consumo de anfetamina, conhecido popularmente como “rebite”, usado por motoristas profissionais.

Além de palestras, a ação contou com a utilização de vídeos com informações educativas de trânsito. Os agentes da PRF compartilharam informações sobre direção defensiva e forneceram orientações sobre boas práticas na condução veicular .

A PRF considera esse tipo de inciativa, um dos pilares no esforço contínuo para a redução de acidentes e mortes no trânsito.