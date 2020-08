PRF prende caminhoneiro com CNH falsa na Dutra, em Porto Real

Matéria publicada em 18 de agosto de 2020, 07:38 horas

Porto Real – Agentes da Polícia Rodoviária Federal prenderam um caminhoneiro durante a noite de segunda-feira (17), na altura do km 296 da Dutra, sentido RJ, em Porto Real, com Carteira Nacional de Habilitação falsa. O homem conduzia um veículo M. BENZ/ATEGO 2425, branco, com placas do município de Araras (SP), e foi abordado pela equipe da 7ª DEL PRF por volta das 23h45, durante ronda de Policiamento Ostensivo Dinâmico.

De acordo com os agentes, o caminhoneiro transportava caixas de laranja para o Ceasa do Rio de Janeiro. A PRF afirma que durante vistoria, nenhuma irregularidade foi constatada na documentação apresentada pelo condutor. Sendo assim, tanto o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) do caminhão, bem como o veículo, e a carga, estavam em ordem. Porém, o condutor apresentou uma Carteira Nacional de Habilitação com validade até 08/05/2024 e durante consulta aos sistemas, foi constado que o documento do caminhoneiro estava vencido desde 23/10/2018.

Segundo a PRF, também foram verificados alguns indícios de falsificação na CNH apresentada. O condutor alegou que contratou um despachante para resolver o problema da Carteira Nacional de Habilitação vencida, tendo pago certa quantia ao despachante, mas, não tendo se submetido a qualquer teste ou exame regular conforme exigido pela legislação para renovação do documento; e, mesmo se tratando de motorista profissional, não realizou o teste toxicológico obrigatório por lei, tendo recebido posteriormente a CNH em casa.

Diante das constatações de falsificação da CNH, foi dada voz de prisão ao caminhoneiro por uso de documento falso. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal de Volta Redonda, onde o homem ficou preso. O caminhão ficou retido no pátio do Posto PRF de Floriano, em Barra Mansa, até a apresentação de um condutor devidamente habilitado para conduzi-lo. De acordo com a PRF, além da prisão e retenção do veículo, foi aplicada a devida multa por dirigir com CNH vencida, no valor de R$ 293.47, já que no sistema constava, também, o vencimento da CNH original do caminhoneiro em 23/10/2018.