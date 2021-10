PRF prende cinco pessoas durante a Operação de Finados em Angra dos Reis

Matéria publicada em 31 de outubro de 2021, 09:21 horas

Angra dos Reis – Policiais Rodoviários Federais prenderam, em menos de 24 horas, cinco pessoas durante ocorrências realizadas em Angra dos Reis. A ação aconteceu na BR-101 (Rio-Santos) e faz parte da Operação Finados.

No início da início da manhã de sexta-feira, dia 29, uma pessoa foragida da justiça foi presa no ônibus que fazia a linha Rio x Paraty. O suspeito era procurado pelo crime de estelionato e a prisão aconteceu em frente à unidade da PRF, de Angra dos Reis, na Jacuecanga, no km 476 da BR-101.

Em outra ação, por volta das 16h30, na localidade da Japuíba, km 486, um veículo Pátio Weekend preto, roubado em maio deste ano, foi recuperado pelos policiais. O proprietário, morador Caxias, foi informado pelo celular que seu veículo havia sido encontrado.

Já nesse sábado, dia 30, no km 480 da BR-101, moradores informaram que teriam sido roubados por duas pessoas que fugiram para a mata. Policiais iniciaram as buscas e encontraram um dos suspeitos. Com ele estavam diversos itens, como bomba de piscina, ar condicionado e cabos elétricos, furtados de moradores.

Em outra ocorrência, por volta das 1h30, também desse sábado, em frente à unidade da PRF na Jacuecanga, foi recuperado um outro veículo Fiat Uno roubado, em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Havia no carro três ocupantes. Todas as ocorrências foram registradas na 166 DP em Angra dos Reis.