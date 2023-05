PRF prende cinco suspeitos de furto em Piraí

Matéria publicada em 13 de maio de 2023, 09:49 horas

Piraí – Policiais Rodoviários Federais prenderam na tarde desta sexta-feira (12), quatro mulheres e um homem, suspeitos de formar uma quadrilha especializada em furto.

Eles foram abordados no km 233 da Rodovia Presidente Dutra, em Piraí, onde após revista no carro, foram encontrados diversos produtos eletrônicos. Quando perguntados da procedência da mercadoria, foram contadas histórias diferentes.

Após checarem o sistema, os agentes descobriram que as passageiras tinham passagens criminais por furto, roubo, estelionato e associação criminosa. Com isso, foi realizada uma revista pessoal, sendo encontrados seis cartões de crédito em nome de terceiros, R$ 9.734 em dinheiro e quatro máquinas de cartão de crédito. Foram apreendidos ainda um videogame, um smartphone, um tablet e três caixas de som pequenas.

Um dos cartões encontrados, estava o de uma vítima de furto que havia realizado o registro da ocorrência na delegacia de Barra Mansa. Ela teria sido furtada enquanto fazia compras em um supermercado na cidade.

De acordo com um levantamento feito pela PRF, foi constatado que os suspeitos são do Grande Rio e se deslocam para o interior do estado para cometer furtos e estelionatos.