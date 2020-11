PRF prende cinco suspeitos de tráfico na Via Dutra durante Operação Eleições 2020 em Itatiaia

Itatiaia – Policiais rodoviários federais prenderam no sábado, dia 14, cinco pessoas suspeitas de tráfico de drogas, em Itatiaia. Três deles, sendo um homem, de 35 anos, e duas mulheres, de 29 e 25 anos, estavam em um quarto de motel, quando foram localizados e detidos pelos agentes.

Na garagem do quarto do motel foi encontrado um Voyage, onde foram apreendido 316 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 236 quilos, além de 25 embalagens de uma maconha especial, conhecida como “camarão de maconha”, e 358 bolotas de haxixe.

Os policiais, antes de chegarem ao motel, já tinham interceptado na Via Dutra, também em Itatiaia, um Pálio que era ocupado por uma casal, integrantes da quadrilha. Um jovem, de 24 anos, e uma passageira de 25, estavam no veículo. Nada de ilícito foi encontrado com a dupla.

Segundo os agentes, o Pálio era utilizado pelos criminosos como carro “batedor”. Foi constatado que o Pálio era um clone, sendo o veículo original da mesma marca e modelo, com registro de roubo no dia 23 de setembro de 2017, no Rio.

Os policiais sentiram forte cheiro de maconha, quando fiscalizavam o Pálio. Embora, não foi encontrada droga no veículo. Ainda de acordo com a PRF, a droga apreendida seria para abastecer os pontos de venda de entorpecentes no Sul Fluminense, especialmente Barra Mansa e Resende. A ocorrência foi registrada na 99ª DP (Itatiaia).