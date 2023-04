PRF prende condutor embriagado em Itatiaia - Diário do Vale

Matéria publicada em 6 de abril de 2023, 19:23 horas

Itatiaia – Um homem de 39 anos foi preso, nesta quinta-feira (6) por agentes da Polícia Rodoviária Federal, na entrada de Penedo, no Km 317 da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. Durante fiscalização no local, os policiais abordaram um Honda City e observaram várias latas de cerveja no interior do veículo.

Segundo a PRF, o condutor realizou o teste do etilômetro e foi constatada a embriaguez do suspeito. Além disso, ele também foi multado por defeito no sistema de iluminação do veículo, totalizando R$ 3.064,86 em multas.

Ele foi levado para a 99ª DP, onde a ocorrência foi registrada. Devido às infrações, o condutor terá o direito de dirigir suspenso.