PRF prende dois homens por tráfico de drogas, em Barra Mansa

Barra Mansa – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois homens suspeitos, de 39 e 44 anos, de tráfico de drogas, na Dutra, em Barra Mansa, na madrugada desta sexta-feira (28). A ação foi conduzida pela equipe da 7ª Delegacia da PRF, que estava realizando policiamento ostensivo no sentido Rio de Janeiro.

A PRF identificou dois veículos suspeitos: um VW/Novo Gol 1.0, com placas de Nova Iguaçu, e uma caminhonete VW/Nova Saveiro CS, com placas do Rio de Janeiro. A abordagem aos veículos foi realizada em dois pontos diferentes da rodovia. A caminhonete Saveiro foi interceptada no km 295, enquanto o Gol foi abordado mais à frente, no km 293, na unidade da PRF de Floriano.

Durante a abordagem, os policiais notaram que as informações fornecidas pelos condutores eram contraditórias em relação ao motivo da viagem e à companhia um do outro. Além disso, ambos apresentaram nervosismo. Diante das suspeitas, foi realizada uma revista minuciosa nos veículos, resultando na descoberta de 16 tabletes de maconha, com cerca de 1kg cada, escondidos na lataria da caminhonete Saveiro.

A PRF constatou que o condutor do Gol estava realizando o serviço de’ batedor’ para a caminhonete Saveiro, função comum em operações de transporte de drogas para alertar sobre possíveis fiscalizações policiais. Os dois homens receberam voz de prisão e foram conduzidos à 90ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada.