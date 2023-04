PRF prende dois por tráfico de drogas, em Barra Mansa

Matéria publicada em 8 de abril de 2023, 07:17 horas

Prisões fazem parte da Operação Semana Santa 2023

Barra Mansa – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 67 pinos de cocaína durante a ‘Operação Semana Santa 2023’, na Via Dutra. Os agentes receberam uma informação da CCR RioSP, nesta sexta-feira (7), de que na altura do KM 269 da rodovia, sentindo Rio, em Barra Mansa, havia um Gol branco enguiçada. O veículo, porém, apresentada marcas de tiros na lataria e o vidro lateral estava estilhaçado.

Os policiais foram até o local e encontraram dois homens no interior do veículo: um de 33 anos, que conduzia o carro, e outro de 24, que estava no banco do carona. Apresentando nervosismo e dando informações desconexas, os suspeitos disseram à Polícia que o condutor do carro não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que o passageiro tinha antecedentes criminais por associação ao tráfico.

Realizada uma revista no interior do Gol, os agentes da PRF encontraram alguns pinos vazios para acondicionar droga. Os suspeitos disseram que consumiram cocaína dentro do carro. Ao verificar a numeração do motor do carro, os policiais encontraram uma peça plástica que não fazia parte do projeto original do veículo. Dentro da peça, foram encontrados 67 pinos de cocaína, que teria sido pega no bairro Eucaliptal, em Volta Redonda, e seria entregue em Piraí.

Os dois homens receberam voz de prisão por tráfico e foram conduzidos à 90ª Delegacia de Polícia (DP) de Barra Mansa, onde o caso foi registrado.



Foto cedida pela Polícia Rodoviária Federal