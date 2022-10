PRF prende foragido da Justiça na Via Dutra em Piraí

Matéria publicada em 14 de outubro de 2022, 09:47 horas

Piraí – Policiais rodoviários federais prenderam na quinta-feira (13/10), um homem de 29 anos foragido da Justiça. Contra ele havia um mandado de prisão pelo crime de homicídio, expedido pela Justiça do Rio Grande do Sul.

Ele era passageiro de um Kia Sportage, com placas de Porto Alegre (RS). O condutor alegou que era motorista de aplicativo. O veículo foi interceptado na Via Dutra, Km 234, no posto da PRF (Caiçara), em Piraí.

Segundo os agentes, o passageiro confessou que fugiu de Porto Alegre e seguia para o Rio de Janeiro. Ele é suspeito de participar de um ataque a um bar, na capital gaúcha, motivado por confronto entre facções criminosas rivais.

Na ocasião, três pessoas morreram e 27 ficaram feridas. A ocorrência da PRF foi encaminhada para a Delegacia de Piraí.