PRF prende homem com 5 tabletes de cloridrato de cocaína em Piraí

Piraí – Policiais rodoviários federais, em fiscalização a um ônibus na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí, na tarde deste sábado (27), apreenderam aproximadamente 5 quilos de cloridrato de cocaína dentro de uma mochila.

Equipe fazia fiscalização no trecho quando abordaram um ônibus da linha São Paulo/SP x Rio de Janeiro/RJ. Os policiais questionaram um passageiro se a bagagem lhe pertencia. O suspeito respondeu que pertencia e que só tinham roupas dentro.

Durante vistoria da bagagem, foram encontrados 5 tabletes de cloridrato de cocaína, totalizando aproximadamente 5 quilos, enrolado com roupas. O passageiro informou que recebeu a mochila de um homem na rodoviária do Tietê no município de São Paulo. Ele também contou que receberia 2 mil reais pelo transporte, tendo como destino a rodoviária do Rio de Janeiro, onde seria entregue para outra pessoa.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Judiciária.