PRF prende homem com arma na Via Dutra em Piraí

Matéria publicada em 14 de novembro de 2021, 08:22 horas

Piraí – Policiais rodoviários federais, durante a Operação Proclamação da República, prenderam uma caminhoneiro que estava alterado e portando arma. O suspeito foi localizado pelos agentes, no sábado, dia 13, no pátio de um posto de combustíveis às margens da Via Dutra, Km 228, em Piraí.

Os agentes da PRF chegaram ao local após receberem denúncia anônima. Ao ser abordado, o caminhoneiro negou que portava arma. No entanto, os policiais encontraram o revólver de calibre 32, com quatro munições intactas, embaixo do banco da cabine do caminhão do motorista.

O motorista recebeu voz de prisão, enquadrado no crime de porte ilegal de arma. Ele foi levado para a Delegacia de Piraí.