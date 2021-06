PRF prende homem com mandado de prisão em Porto Real

Matéria publicada em 8 de junho de 2021, 08:01 horas

Caminhoneiro de 57 anos foi abordado na altura do km 293 da Dutra; ele responderá por crime previsto na Lei Maria da Penha

Porto Real – Um homem de 57 anos, considerado foragido da Justiça, foi preso por agentes da Polícia Rodoviária Federal na noite de segunda-feira (7), em Porto Real. De acordo com os agentes, uma Equipe da 7ª DEL PRF fazia ronda de Policiamento Ostensivo Dinâmico na altura do km 293 da Dutra, quando por volta das 18h30, abordou um caminhão VW/15.180, com placas de Teresópolis (RJ). O caso foi registrado na 100ª DP (Porto Real).

Segundo a PRF, durante fiscalização, foi solicitada a documentação de praxe, tendo o condutor apresentado o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos) do caminhão; porém, o homem informou que estava sem seus documentos pessoais, devido estar num processo de separação. A PRF informou que o condutor explicou que sua ex-companheira havia sumido com seus documentos.

Ao realizar consulta aos sistemas através das informações pessoais repassadas pelo caminhoneiro, os policiais constataram haver um Mandado de Prisão em aberto em desfavor do mesmo, expedido em 28/04/2021 pelo Cartório do Juizado Especial Adjunto Criminal da Comarca de Teresópolis, com validade até 28/04/2025, por crime previsto na Lei Maria da Penha.

Após a constatação, foi dada voz de prisão ao homem. A ocorrência foi apresentada na 100ª DP de Porto Real para registro do cumprimento do Mandado de Prisão. ”O caminhão foi liberado para ser conduzido por outro motorista devidamente habilitado indicado pelo condutor que foi preso”, relatou um agente da PRF.