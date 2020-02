PRF prende homem com mandado de prisão por porte ilegal de arma em aberto na Via Dutra

Matéria publicada em 24 de fevereiro de 2020, 14:21 horas

Piraí – A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu na manhã desta segunda-feira (24), um homem que estava com Mandado de Prisão em aberto por porte ilegal de arma. O flagrante ocorreu por volta das 10h, no Km 227, da Via Dutra, na Serra das Araras.

Agentes da PRF abordaram uma motocicleta com placa de Valença e ao fazerem a verificação dos documentos constou no sistema que o licenciamento da motocicleta estava vencido e com o Mandado de Prisão em aberto pelo TJRJ (Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro).

O homem, de 41 anos, foi preso e encaminhado para a 94ªDP (Piraí), junto com a motocicleta. Ele foi multado por licenciamento atrasado, no valor de R$ 293,47.