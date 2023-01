PRF prende irmãs que portavam mais de 2 mil munições na Via Dutra - Diário do Vale

PRF prende irmãs que portavam mais de 2 mil munições na Via Dutra

Matéria publicada em 26 de janeiro de 2023, 16:41 horas



Arujá – Duas irmãs foram detidas na noite desta quarta-feira (25) por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) após serem flagradas com 2 mil munições de fuzil calibre 762 em um ônibus na Rodovia Presidente Dutra, em Arujá-SP. Os policiais deram a ordem de parada ao veículo que realizava viagem de São Paulo até o Rio de Janeiro.

Durante a fiscalização, foram encontradas duas mochilas que continham quatro caixas com 540 munições cada, totalizando 2160 munições de calibre 762.

Segundo as mulheres, elas pegaram a mochila de um senhor desconhecido na Rodoviária do Tietê, em São Paulo, e entregariam a uma pessoa que entraria em contato assim que chegassem ao Centro de Duque de Caxias, no Rio. Elas disseram que cada uma receberia R$ 1 mil pelo transporte.

Durante a abordagem, uma das irmãs apresentou identidade falsa, caracterizando também o crime de falsidade ideológica.

Elas foram conduzidas para a delegacia de Arujá-SP para os procedimentos cabíveis.