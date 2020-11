PRF prende motociclista com mandado de prisão na Dutra em Itatiaia

Matéria publicada em 19 de novembro de 2020, 07:44 horas

Piraí – Um jovem, de 22 anos, foi preso por agentes da Polícia Rodoviária Federal na noite de quarta-feira (18), no km 257 da Dutra, em Piraí, com mandado de prisão domiciliar em aberto.

De acordo com os agentes, a Equipe da 7ª DEL PRF realizava fiscalização de combate ao crime, relativa à Operação Tamoio VIII, nas proximidades por volta das 19h, quando abordou uma motocicleta Honda/CG 150 Fan, conduzida pelo rapaz. Durante abordagem, os agentes verificaram que o motociclista, além de não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), possui um Mandado de Prisão Domiciliar em seu desfavor. O jovem, segundo os agentes, também foi flagrado com pinos de cocaína durante a fiscalização. ”Também, durante revista pessoal foram encontrados 2 pinos de cocaína dentro da mochila que ele carregava. Diante das constatações, foi dada voz de prisão ao rapaz e a ocorrência encaminhada para a 94ª DP de Piraí, para os procedimentos cabíveis”, disse um agente.

Ainda de acordo com os agentes, foi verificado que o rapaz havia sido preso pelo crime de associação ao tráfico de drogas, onde estava cumprindo pena em regime fechado no sistema prisional, mas, devido à pandemia de Covid-19, por fazer parte de grupo de risco por ter problemas respiratórios, a Justiça concedeu prisão domiciliar ao jovem, que deveria ser cumprida em sua residência no bairro Roma, sem sair para passeios, ou qualquer outro motivo, sem autorização prévia da justiça. ”Por conta disso, o motociclista descumpriu decisão judicial, além de estar portando droga e conduzindo veículo sem possuir CNH, sendo preso novamente”, finalizou o agente.

Além da prisão, foram aplicadas as devidas multas por dirigir sem CNH e licenciamento vencido, já que o último CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) da motocicleta é de 2017. O veículo foi recolhido ao pátio PRF para regularização.