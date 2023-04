PRF prende motorista bêbado após acidente na Dutra, em Piraí

Matéria publicada em 9 de abril de 2023, 07:43 horas

Homem tinha bebido conhaque antes de dirigir

Piraí – A equipe Delta da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal foi acionada para verificar um acidente no KM 249 da Via Dutra – uma colisão traseira entre uma Parati e uma carreta. Durante o atendimento, os agentes perceberam que o condutor do carro apresentava sinais visíveis de embriaguez. Ao submeter os motoristas envolvidos no acidente ao teste do etilômetro, o resultado apontou que apenas o condutor da Parati, de 32 anos, estava embriagado, com 0,80mg/L de álcool – o que configura, além de infração, crime de trânsito.

Questionado sobre a ingestão de bebida alcoólica, o motorista confessou ter bebido conhaque antes de assumir a direção do carro. Ele foi preso em flagrante e conduzido, primeiro, ao Hospital Flávio Leal para receber atendimento médico, já que sofreu ferimentos leves devido à batida. Após, ele foi levado para a 94ª Delegacia de Polícia (DP), onde o caso foi registrado.

Além de ser preso, o homem terá que pagar uma multa de R$ 2.934,70 por dirigir embriagado e ainda terá sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa.



Imagem cedida pela Polícia Rodoviária Federal