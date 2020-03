PRF prende motorista embriagado na BR-393

Matéria publicada em 11 de março de 2020, 10:09 horas

Barra do Piraí – Policiais rodoviários federais prenderam na noite dessa terça-feira (10), um motorista, de 44 anos, por embriaguez ao volante. O suspeito tentou fugir do bloqueio montado pelos agentes na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), Km 275, distrito de Dorândia, mas foi perseguido pelos policiais e detido próximo ao bairro de Fátima, no distrito da Califôrnia, em Barra do Piraí.

O motorista, conduzia um Ômega e, segundo os policiais, durante a perseguição, ele quase atropelou pedestres que caminhavam pelo acostamento da rodovia. O suspeito foi levado para a 88ª DP (Barra do Piraí), onde foi descoberto que ele já respondeu criminalmente por desacato e desobediência.

O suspeito confessou que fugiu, porque tinha ingerido bebida alcoólica e que, a documentação do Ômega, estava irregular. Ele foi autuado por embriaguez ao volante e multado em R$ 7 mil. O carro ficou apreendido.