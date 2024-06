PRF prende motorista embriagado na Dutra, em Itatiaia

Itatiaia – Um homem, de 29 anos, foi preso foi preso na noite desta terça-feira (25), por dirigir embriagado em Itatiaia. O caso aconteceu no km 330 da Rodovia Presidente Dutra.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal foram acionados por equipe da Operação Foco do Posto Fiscal da Receita Estadual de Nhangapi, para verificar ocorrência de um motorista embriagado. No local, foi verificado que o condutor de um Fiat/Uno Electronic estava visivelmente embriagado. Segundo informações, ele teria perdido o controle do carro em frente ao posto fiscal, atingindo um cone e em seguida, colidindo com a roda dianteira no meio-fio, estourando o pneu. Mesmo assim, ele continuou transitando, entrando no posto fiscal pela saída e trafegando na contramão de direção por dentro do posto fiscal, quase colidindo nos caminhões que passavam pela via.

O homem confirmou que havia ingerido bebidas alcoólicas e ao ser submetido ao teste do etilômetro, o resultado foi de 0,71 mg/L. Foi verificado ainda que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do motorista estava vencida.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão o indivíduo por embriaguez ao volante. A ocorrência foi apresentada na 99ª DP de Itatiaia.

O veículo foi removido para o pátio da UOP PRF de Floriano e aplicadas as devidas multas pelas infrações de trânsito constatadas no valor total de R$ 3.423,40.