PRF prende mulher com mais de 7 quilos de maconha em ônibus na Dutra

Matéria publicada em 25 de maio de 2023, 09:47 horas

A droga seria entregue na região metropolitana do Rio

Piraí – Uma mulher foi presa por tráfico de drogas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite de quarta-feira (24), na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Piraí. A mulher, passageira em um ônibus que vinha de São Paulo, levava 7,5 quilos de maconha que seria entregue em Niterói, Região Metropolitana do Rio.

A mulher foi presa durante abordagem de equipes do Núcleo de Operações com Cães (NK9-RJ) e do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da 7ª Delegacia, em Resende, que realizavam uma operação de repressão ao tráfico de entorpecentes. Segundo a PRF, por volta das 19 horas, os policiais abordaram um ônibus que vinha da rodoviária do Tietê, na capital paulista, com destino ao Rio de Janeiro. A passageira teria apresentado nervosismo quando os policiais entraram no veículo e ao ser questionada sobre o motivo da viagem, disse que visitaria uma tia no Rio, mas não soube informar o endereço da parente.

Os policiais desconfiaram da suspeita e iniciaram uma revista no bagageiro do ônibus. Durante a busca, foram encontrados na mala da mulher, 11 tabletes de maconha, totalizando 7,5 quilos da droga. Aos agentes a suspeita teria confessado que receberia uma quantia em dinheiro pelo transporte da droga. De acordo com a PRF, a mulher contou que foi abordada por um homem na rodoviária do Tietê, que ofereceu a ela uma quantia em dinheiro para entregar a mala nas proximidades da rodoviária de Niterói. A ocorrência foi encaminhada para a 94ª DP, em Piraí.