PRF prende passageiro de ônibus por tráfico de drogas em Resende

Matéria publicada em 19 de abril de 2023, 09:54 horas

Resende – A Polícia Rodoviária Federal prendeu, na noite desta terça-feira (18), um passageiro com drogas no ônibus, que fazia a linha São Paulo x Rio de Janeiro, no KM 310, na Rodovia Presidente Dutra, em Resende. O homem foi encaminhado para a 89ª Delegacia de Policia.

Durante a abordagem e verificação das bagagens pela PRF, os passageiros foram questionados se traziam algum ilícito, quando um homem, de 35 anos, confessou ser usuário de maconha. Em revista a bagagem do passageiro, foram encontrados 18 invólucros maconha e 13 invólucros de cocaína. Ele foi preso por tráfico de drogas e encaminhado para a delegacia.