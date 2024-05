PRF prende pela nona vez homem que transportava pássaros silvestres ilegalmente

O homem não apresentou nenhuma Guia de Transporte de Animais e alegou ser motorista de aplicativo na cidade de Florianópolis–SC e que foi contratado por criadores para fazer o transporte das aves do estado de Santa Catarina até o estado do Rio de Janeiro e que para isto receberia o pagamento de R$ 1 mil.

Segundo apuração da reportagem, no momento em que realizavam a fiscalização no interior do veículo os policiais encontraram os animais dentro de gaiolas.

Itatiaia – Agentes da 7ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal prenderam em flagrante na noite de terça-feira (21), na via Dutra, em Itatiaia, pela nona vez, um homem de 41 anos que transportava ilegalmente animais se nove pássaros silvestres. As aves são das espécies “Coleirinho” e “Trinca-ferro”.