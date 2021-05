PRF prende suspeito com carro roubado em Itatiaia

Matéria publicada em 26 de maio de 2021, 08:33 horas

Itatiaia – A Polícia Rodoviária Federal prendeu na noite dessa terça-feira, 25, um homem de 32 anos, que dirigia um carro modelo Toyota, com placas de Araçatuba, em São Paulo. O veículo, segundo a PRF, foi clonado de um outro do mesmo modelo, roubado no dia 22 de maio, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. A abordagem da PRF foi feita na altura do km 322 da Dutra, em Itatiaia.

O suspeito, segundo ocorrência, chamou a atenção dos policiais por demonstrar nervosismo durante a abordagem. Na inspeção do veículo, a PRF constatou que, vários itens de identificação estavam com indícios de adulteração. O condutor do carro foi detido e a ocorrência registrada na 99ª DP de Itatiaia.