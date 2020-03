PRF prende suspeito de estelionato em Piraí

Matéria publicada em 14 de março de 2020, 15:33 horas

De acordo com a PRF, 08 bilhetes de loteria da Caixa Econômica Federal, referentes ao concurso da Quina, falsificados, foram apreendidos; um cheque no valor de R$ 4 mil e documentos falsificados também foram encontrados com o suspeito

Piraí – Um homem, de 21 anos, foi preso por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante a madrugada deste sábado, 14, na altura do km 226 da Dutra, suspeito de estelionato. De acordo com os agentes, após tomarem atenção para o veículo modelo Land Rover/Evoque, com placas de São Paulo, uma abordagem foi feita. Após vistoria no interior do veículo, 08 bilhetes de loteria da Caixa Econômica Federal, referentes ao concurso da Quina, falsificados, foram encontrados.

O suspeito, segundo a PRF, disse que estava viajando de São Paulo/SP, para Copacabana, no Rio de Janeiro, para encontrar seus amigos. Durante a fiscalização, foi verificado que os códigos de barra de todos os bilhetes eram idênticos, sendo que as dezenas impressas nos comprovantes eram exatamente as sorteadas nos concursos anteriores do mês de fevereiro de 2020. Além dos bilhetes, foram encontrados: um cheque no valor de R$ 4 mil, uma cópia da Carteira Nacional de Habilitação de uma mulher (suspeita de ter duas passagens pelo crime de estelionato), cartões de uma loja, fotos 3X4 de um homem não identificado e envelopes dos Correios.

Após o flagrante, de acordo com os agentes, foi constatado, a princípio, crime de estelionato. O rapaz foi detido e a ocorrência encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal, de Volta Redonda. Na delegacia, foi verificado que a cópia da CNH da mulher encontrada no interior do veículo, se trata de uma pessoa já investigada por fraude do bilhete premiado.