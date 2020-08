PRF prende taxista com CNH falsificada na Dutra, em Piraí

Matéria publicada em 1 de agosto de 2020, 07:23 horas

Piraí – Um homem, que não teve a idade divulgada, foi preso por agentes da Polícia Rodoviária Federal na madrugada deste sábado 01, na altura do km 227 da Dutra, em Piraí, por conduzir um veículo Chevrolet / Cobalt, usado como táxi, com placas do Rio de Janeiro, com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa.

De acordo com os policiais, equipe da 7ª DEL PRF realizava fiscalização de combate ao crime no trecho por volta de 00h30. Após ter o veículo parado, o condutor apresentou a documentação aos agentes que observaram que a CNH possuía indícios de adulteração. Durante consulta aos sistemas, foi verificado que o taxista não possuía habilitação e que o documento apresentado era falso.

Após o flagrante, foi dada voz de prisão ao condutor por uso de documento falso. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal de Volta Redonda.