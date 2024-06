PRF promove campanha educativa para a preservação ambiental, em Volta Redonda

A ação teve por objetivo aumentar a educação para a preservação do meio ambiente, com foco na promoção da conscientização coletiva acerca da vulnerabilidade e responsabilidade social.

No decorrer das atividades, as crianças e seus familiares foram sensibilizados sobre a preservação do meio ambiente e o combate ao tráfico de animais.

Policiais rodoviários federais do Grupo de Enfrentamento aos Crimes Ambientais (GECAM) desenvolveram breves palestras sobre os o trabalho da PRF na preservação do meio ambiente, animais da fauna brasileira e a exposição de gaiolas apreendidas. Também houve uma exposição de equipamentos e viaturas operacionais da instituição.

Volta Redonda – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou na manhã deste sábado (8), uma ação educativa para a preservação do meio ambiente. O evento aconteceu no Zoológico Municipal de Volta Redonda.