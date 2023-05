PRF promove palestra educativa em empresa de Resende

Matéria publicada em 19 de maio de 2023, 16:45 horas

Resende – Policiais rodoviários federais da 7ª Delegacia em Resende realizaram nesta sexta-feira (19) uma atividade educativa na Indústrias Nucleares do Brasil (INB), relacionada ao Maio Amarelo – movimento internacional de conscientização para redução de acidentes de trânsito. Dentre as atividades, houve uma palestra para os funcionários., que receberam orientações gerais de segurança viária, direção defensiva e normas gerais de circulação previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Também foram apresentados vídeos institucionais, focando nos principais motivos causadores de acidentes com mortes no trânsito no Brasil, como por exemplo: dirigir sob efeito de álcool, dirigir acima da velocidade máxima permitida, utilização celular durante a condução, a não utilização do cinto de segurança por todos os ocupantes do veículo e a não utilização do capacete motociclistico.

O objetivo principal, de acordo com a PRF, é levar ao público participante, que utiliza a rodovia diariamente no deslocamento casa/trabalho, numa das rodovias mais movimentadas do país, informação e conscientização, pois os acidentes de trânsito dizimam a cada ano, mais de 30 mil pessoas no Brasil. Além da perda precoce e inestimada dessas vidas há ainda um enorme custo social em decorrência desses acidentes, podendo alcançar em torno de R$ 132 bilhões de reais, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).