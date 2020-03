PRF prorroga prazos para apresentar defesa de autuações

Matéria publicada em 18 de março de 2020, 18:57 horas

Sul Fluminense – Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgaram no início da noite desta quarta-feira, 18, que, considerando a atual crise causada pelo Coronavírus (Covid-19) em todo o país, alguns serviços serão prorrogados por 90 dias.

Entre eles, estão: os prazos para defesa de autuação, identificação de condutores infratores, interposição de recurso administrativo, além da regularização de veículo com CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) recolhido.



Principais mudanças

Segundo a PRF, as novas datas são válidas para os prazos que venceram a partir do dia 13 de março de 2020. Além disso, a PRF afirma que todas as notificações serão emitidas com prazo estendido, enquanto durarem as ações de contenção da crise. Por fim, os agentes solicitam atenção aos condutores e pedem que todos acompanhem os canais oficiais da PRF para novas informações.