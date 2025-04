PRF realiza ação educativa em transportadora de BM

Barra Mansa – A Polícia Rodoviária Federal realizou, nesta segunda-feira (7), uma ação educativa sobre segurança no trânsito na transportadora Excelsior Ltda, em Barra Mansa.

A atividade contou com uma palestra sobre os principais riscos no trânsito, como excesso de velocidade, uso do celular ao volante, ultrapassagens perigosas, falta do cinto de segurança e transporte inadequado de cargas. Também foram apresentadas estatísticas de acidentes no país.

Cerca de 20 motoristas da empresa participaram da ação, que teve como objetivo conscientizar os condutores sobre a responsabilidade de cada um no trânsito.

A PRF destacou que mais de 30 mil pessoas morrem por ano em acidentes no Brasil e que ações como essa ajudam a tornar o trânsito mais seguro.